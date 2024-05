Amministrative, Mario Gambassi: “Come nasce la mia collaborazione con Rifondazione Comunista”

Roccastrada: “Elezioni comunali 2019 (la lista era composta da attivisti del Movimento 5 Stelle, da persone civiche e da persone di DX, con un progetto alternativo a chi aveva governato il Comune fino al 2019). All’insediamento del Consiglio Comunale, mi sono messo a disposizione di rappresentare (qualora lo avessero voluto) gli esclusi dalla tornata elettorale, sempre che le loro aspettative rispecchiassero il ns Programma in quanto ero candidato Sindaco di una lista Civica e tale sono rimasto per l’intera legislatura”. Così apre la nota Mario Gambassi, esponente del M5Stelle Roccastrada, e candidato sindaco della lista M5Stelle Rifondazione comunista alle prossime amministrative nel comune di Roccastrada.



“Ho mantenuto fede all’impegno preso con gli elettori – prosegue, - e sono rimasto civico a tutti gli effetti, ma con Rifondazione Comunista si è rafforzata la collaborazione soprattutto derivata dagli eventi di politica nazionale che si sono succeduti dal 2019 ad oggi. Molti sono i punti che vengono condivisi: • Temi legati all’ambiente • La tutela dei beni pubblici • Le questioni legate al sociale • Il salario minimo • La contrarietà degli aumenti delle spese militari a discapito della SANITA’ e di altri settori ecc”.

“Il nostro Comune ha un territorio vasto, sono molti gli abitanti delle campagne, il disagio è stato accentuato dalla carenza dei medici di base, con tutti i problemi che ne sono derivati e con una risposta superficiale da parte dell’attuale amministrazione, forse a difesa delle scelte fatte dalla Regione sul tema della sanità: 3 grandi aree che non rispondono alle esigenze di una popolazione sempre più anziana e bisognosa di cure”.

Programma - Comunita’ Energetica: “Con la delibera 336 del 2022 “promozione delle comunità Energetiche” – spiega Gambassi - la regione Toscana ha voluto implementare la produzione di energie da fonti rinnovabili con impianti che possano soddisfare i bisogni energetici della comunità stessa. Essa è un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria che è controllato dai suoi azionisti che sono persone fisiche, piccole e medie imprese, comprese l’amministrazione comunali. L’obbiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti, alle aree locali in cui opera. Contrastare il diffondersi della povertà energetica, aumentare i legami tra i cittadini del ns. Comune in un progetto pratico di sostenibilità ambientale”.

“Il ns. Territorio necessita di un reale piano di sviluppo economico che tenga conto delle risorse esistenti e che argini il fenomeno dello spopolamento. In questo quadro il problema della disoccupazione, specie quella giovanile, rientra in modo primario nel programma della ns. Lista. In merito, proponiamo di sviluppare e favorire il recupero del patrimonio immobiliare pubblico e privato a fini produttivi, turistici e sociali, incentivandone la ristrutturazione e la valorizzazione mediante agevolazioni compatibili con il bilancio dell’ente e lo snellimento burocratico”.

Programma Turismo: “Oliveti intensivi Oliveti intensivi Oliveti intensivi Costituisce una risorsa da potenziare che merita una attenzione e una dedizione particolare, essendo il nostro territorio ricco di elementi naturali e di tradizioni che devono essere trasmesse anche alle generazioni future. In merito, proponiamo di stimolare iniziative finalizzate alla ricezione turistica”.

Programma cultura e istruzione: “Per salvaguardare le origini e il mantenimento del territorio. In merito, proponiamo di incentivare ed integrare la esistente rete scolastica comunale con il reinserimento di una scuola professionale consona alle esigenze e alle richieste produttive del territorio, mettendo a disposizione a fini didattici le strutture comunali esistenti e distribuendo le scuole di qualsiasi grado in base alle realtà territoriali. Rivedere ed ottimizzare il servizio di trasporto scolastico e il servizio di mensa a costi contenuti. Contribuire a realizzare tesi di laurea su argomenti ambientali ed archeologici riguardanti il Comune di Roccastrada, patrocinando le tesi universitarie utili anche a fini turistici”.