Amministrative. FDI, Lega, Forza Italia: Da Roccastrada segnali di unità e inclusione

Roccastrada: Dopo alcuni contatti avvenuti nei mesi scorsi con alcune realtà civiche e il successivo preliminare incontro tra Fratelli d’Italia Roccastrada e Forza Italia di fine luglio, nella serata di martedì 5 settembre si è svolto un nuovo incontro di tutto il centrodestra roccastradino alla presenza dei rappresentanti di Fdi (Moreno Bellettini), Fi (Alessandro Ulmi) e Lega (Paolo Pazzagli). “Ci siamo ritrovati per concordare e tracciare una linea politico-amministrativa unitaria da mettere in campo contro il Pd e la sinistra in vista delle prossime elezioni comunali della primavera 2024”. Dicono Bellettini, Ulmi e Pazzagli.



“Dopo un’ampia disamina della situazione del comune di Roccastrada in questi ultimi 5 anni di governo Limatola, - i tre dirigenti del centrodestra - hanno convenuto sull'opportunità politica di presentare una lista chiaramente identitaria, tenendo altresì conto delle palesi potenzialità di ciascuna delle formazioni di centrodestra, senza però porre veti o preclusioni di nessun genere, su eventuali future candidature”.

“Vogliamo lasciare - dichiarano Bellettini, Ulmi e Pazzagli - anche "porte aperte" a realtà politiche e civiche operanti nel territorio roccastradino, che si dichiarino vicine al progetto del centrodestra unito, pronte a collaborare, al fine di togliere dal comune di Roccastrada quel monopolio targato Pd, che da sempre comanda”.

“Questo, è uno dei primi incontri unitari, al quale seguiranno, dopo i doverosi passaggi informativo-politici all'interno dei vari direttivi provinciali, altri incontri. La linea a Roccastrada è stata tracciata. Adesso, pian, piano inizieremo a delineare un programma amministrativo, da concordare e condividere non solo con i potenziali candidati alternativi alle sinistre, ma con tutte le realtà civiche e del terzo settore interessate a cambiare in meglio la gestione del comune di Roccastrada”, Moreno Bellettini, Alessandro Ulmi e Paolo Pazzagli.

____________________________________________