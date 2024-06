Amministrative. Appello al voto: Con Monica Faenzi Scarlino guarda finalmente al futuro

Scarlino: "L'appello al voto sta nel nome della nostra lista, Scarlino Futura. Non ci si può sbagliare quindi: nelle due giornate dedicate alle elezioni, l'8 e il 9 giugno 2024, è necessario pensare al futuro di Scarlino, alla sua valorizzazione e al suo sviluppo. È stata una campagna elettorale animata, avvincente, profonda ed entusiasmante allo stesso tempo. Questo grazie a persone come i nostri candidati consiglieri, impegnate fin dal primo momento per il bene del territorio: da una parte c'è chi nella politica ci mette il cuore da anni e che ha maturato la conoscenza della macchina amministrativa stando tra i banchi dell'opposizione, dall'altra ci sono i giovani e i nuovi alla politica, che invece hanno portato entusiasmo e anche tante idee.

Questi ultimi sono il futuro, appunto, e noi vogliamo che quel futuro cresca consapevole e preparato per amministrare Scarlino per lungo tempo. A completare il quadro c'è un programma valido e ambizioso, che – lo abbiamo ribadito più volte – prevede per il territorio un forte sviluppo turistico, termale e non solo, valorizzando l'ambiente e le sue caratteristiche. Massima attenzione per il decoro, con la creazione di posti di lavoro anche alternativi all'industria in difficoltà, attraverso la Multiservizi. C'è poi la tutela del patrimonio esistente e la sua valorizzazione, dal borgo alle frazioni, prevedendo anche sgravi fiscali e agevolazioni, così come il sostegno alle associazioni. E il nostro obiettivo è ambizioso anche politicamente: riunire il centrodestra, proprio come era fino a qualche anno fa, in un unico schieramento compatto. Per questo è importante guardare al Futuro, con Scarlino Futura: invitiamo i cittadini a sentirsi liberi di votare, a sentirsi liberi di scegliere, è il primo passo verso un nuovo clima democratico e di partecipazione alla vita amministrativa della città.