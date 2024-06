Amministrative a Massa Marittima: Cna incontra i candidati sindaco

Dopo gli incontri a Follonica e Castel del Piano, appuntamento martedì 4 giugno, alle 21, nella sala Auser di via Curiel



Massa Marittima: Proseguono gli incontri di Cna Grosseto con i candidati sindaco dei Comuni maremmani interessati dalle elezioni amministrative il prossimo 8 e 9 giugno. Dopo gli appuntamenti a Follonica e Castel del Piano, martedì 4 giugno l’associazione grossetana degli artigiani e della piccola e media impresa incontra, alle 21, nella sala Auser di via Curiel a Massa Marittima i candidati Irene Marconi, Paolo Mazzocco, Sandro Poli e Andrea Vinciarelli. Sarà l’occasione per affrontare i temi legati alle prospettive di sviluppo del territorio, di interesse per le imprese, e dare ai partecipanti l’opportunità di conoscere meglio le proposte dei singoli candidati.

Il confronto, che vedrà la presenza del presidente di Cna Grosseto Riccardo Breda e del direttore Anna Rita Bramerini, è aperto al pubblico.