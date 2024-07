Amici di Zanzibar e del mondo: una serata di raccolta fondi per i bambini con disabilità

Mercoledì 31 luglio, alle ore 20, al Bagno Dolce Vita di Marina di Grosseto si terrà un’apericena, con spettacolo e sfilata a bordo piscina, per la raccolta fondi e per il sostegno dei progetti umanitari. Mirella Rossi sarà alla conduzione, Super ospite il Conte Max



Marina di Grosseto: Solidarietà e tanto divertimento. Saranno questi gli elementi fondanti la serata solidale, promossa dall’associazione Amici di Zanzibar e del mondo Odv/Ngo, che si terrà mercoledì 31 luglio al Bagno Dolce Vita di Marina di Grosseto (via Ugo Foscolo, 53). “Sarà un’occasione – dichiara Rosanna Rondelli, presidente dell’associazione – per raccontare le attività e i progetti che sosteniamo nell’isola di Zanzibar. L’obiettivo è quello di raccogliere i fondi per le protesi per alcuni dei bambini sordomuti e per permettere ai giovani studenti con disabilità motorie cognitive di poter raggiungere tutti i giorni la nostra scuola, e non solo tre giorni alla settimana. Per sostenere il personale, i trasporti e le visite specialistiche in questione servono oltre 9mila euro all’anno, ma noi confidiamo nella solidarietà e speriamo che si possa davvero garantire questi servizi fondamentali”.

La serata solidale, che comincerà alle ore 20, consisterà in un’apericena nello stabilimento balneare, animata dallo spettacolo del Conte Max e di Dima e dalla sfilata a bordo piscina. Alla conduzione ci sarà Mirella Rossi, con la partecipazione di Sabrina Caprio. “Sfileranno – spiega Rosanna Rondelli – gli abbigliamenti e gli accessori con il tipico taglio e stile della Tanzania e dell’isola di Zanzibar, prodotti da piccolissimi artigianali locali. I partecipanti potranno anche fornire un contributo economico, al fine di promuovere un’autonomia economica dei produttori, e ottenere in cambio i vestiti o gli accessori che desiderano. I presenti, inoltre, potranno passare una piacevole serata, fatta di divertimento e di sorrisi, grazie a una bellissima location e ai tanti appuntamenti in programma”.

Amici di Zanzibar e del mondo Odv/Ngo. L’associazione si occupa da circa dieci anni di sostenere i progetti volti all’assistenza sanitaria e all’istruzione dei più piccoli. Ha costruito e gestisce l’asilo nido gratuito, a Kumba Urembo (Kiwengwa, Zanzibar), un vero e proprio punto di riferimento per la prima infanzia, con centoventi bambini iscritti al nido e cinquanta alla materna, tra cui sedici con disabilità (con un’età compresa tra i quattro e i dodici anni). Promuove e garantisce progetti di formazione, prevenzione, igiene sanitaria e dentale e di educazione ambientale, grazie anche alla collaborazione dell’Ospedalino di Kiwengwa e della Dental clinic Kitope e Smom Odv. “Tra le tante iniziative che vogliamo rafforzare - spiega la presidente Rondelli - c’è quella legata alla cura dei bambini disabili e non autonomi. Già oggi, grazie alla collaborazione di tanti esperti, come una neuropsichiatra, un’insegnante qualificata e diplomata nella lingua dei segni e del labiale, una logopedista e di un fisioterapista, possiamo aiutare molti giovani, ma la strada da percorrere è ancora lunga. Per questa ragione auspichiamo che tramite le donazioni si possa finalmente finanziare il progetto del Centro medico polispecialistico, un’infrastruttura fondamentale che offre un servizio importante pensato per le persone meno abbienti e per i bambini con gravi disabilità motorie e cognitive”.

L’associazione ha anche sostenuto iniziative volte alla costruzione dei pozzi per garantire l’acqua potabile, fornito attrezzature medicinali per l’ospedale locale ed è impegnata nella distribuzione di beni di prima necessità, come alimenti, vestiti e materiale scolastico per l’orfanotrofio pubblico di Zanzibar e per i villaggi più poveri dell’isola. “Da ultimo – continua la presidente Rondelli – stiamo lavorando alla creazione degli orti comunitari, tramite l’ausilio dei periti agrari, al fine di rendere la popolazione locale maggiormente autonoma e di migliorare così l’alimentazione, favorendo l’accesso alla verdura e alla frutta”.

La serata solidale con apericena, spettacolo e sfilata a bordo piscina avrà un costo di 25 euro a persona. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il 392 9694859 (Patrizia) o il 393 3098863 (Rosanna) oppure il 328 1235223 (Cinzia).

Amici di Zanzibar e del mondo Odv/Ngo

Per rivolgere una donazione all’associazione è possibile farla tramite l’Iban IT61O0885114301000000316940.

Per associarsi ad Amici di Zanzibar e del mondo Odv/Ngo è possibile cliccando qui:www.amicidizanzibaredelmondo.org/diventa-nostro-socio/.

Per diventare volontario è possibile cliccando qui: www.amicidizanzibaredelmondo.org/dieventa-nostro-volontario/.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito: www.amicidizanzibaredelmondo.org