Amiata, ripristinate le piste del versante grossetano

Monte Amiata: Ripristinate e nuovamente fruibili le piste da sci del Monte Amiata, quelle del versante grossetano dove i solerti Roberto Fabiani ed Umberto Papi sono intervenuti, con la poca acqua residua nel laghetto di Pratolungo, per sistemare quei tratti di pista che vuoi per il gran afflusso di gente o vuoi per le ridotte quantità di neve naturale si presentavano parzialmente scoperte.





Un grande lavoro, tante nottate dedicate, con amore e passione, a farci godere ancora di qualche giorno di neve e sci.