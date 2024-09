Amiata: nuovo ingresso in Forza Italia

Amiata: Un nuovo ingresso in Forza Italia Amiata di Elena Rustici, 36 anni, impiegata, consigliere comunale di maggioranza a Castell’Azzara con delega alle Pari opportunità e fra i primi degli eletti nella Lista Tenci Sindaco.

<<Siamo veramente molto felici di accogliere una persona seria e impegnata come Elena nelle nostre fila che ha dimostrato in questa esperienza amministrativa, di saper valorizzare il ruolo di consigliere comunale: Forza Italia è un partito dinamico e giovane che saprà senza dubbio sostenere questa esperienza per il territorio e per le idee innovative che apporterà al partito sull’ Amiata.>>

Riccardo Ciaffarafà Coordinatore Forza Italia Amiata.

<<Il mio rapporto con diversi esponenti di questo partito, mi ha fatto maturare la decisione di iscrivermi e dare il mio contributo alle scelte ed ai progetti che sono in campo.

D’altra parte la mia candidatura ed il mio impegno nella lista è nato nella convinzione e nella voglia di dare una mano al paese per migliorarlo e per renderlo protagonista nella scena amiatina, dove da troppo tempo mancava, a causa di amministrazioni di sinistra che hanno, di fatto, marginalizzato questo comune.

Questa Amministrazione e questa lista sono nate con l’intento di un cambiamento radicale di consuetudini e atteggiamenti radicati nel comune, che non hanno fatto altro che indebolirne il ruolo a favore di personalismi che devono sparire. Il mio sostegno alla maggioranza ed al Sindaco si rafforzano con questa scelta politica. Con la mia adesione sono a sottolineare l’esigenza di cambiamento che ha caratterizzato la campagna elettorale e la nostra vittoria per il bene di tutti i cittadini di Castell’Azzara al di là delle appartenenze politiche.>>