Ambiente. FDI: con legge su parco Orbetello rilanciamo ecosistema unico in Italia

Roma: “Con l’approvazione del disegno di legge che istituisce il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello mettiamo ordine ad un sistema di competenze frammentario e confuso che aveva impedito di valorizzare questo piccolo paradiso. Grazie a Fratelli d’Italia e a tutte le forze politiche che si sono compattate per approvare la legge, possiamo finalmente rilanciare un’area naturalistica unica e di grandissimo pregio in Italia. Il Parco ambientale sarà gestito da un Consorzio al quale parteciperanno il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, la Regione, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e quello di Monte Argentario. Lo scopo del provvedimento è salvaguardare la laguna di Orbetello nella sua interezza, proteggendo i siti naturalistici e la sua pregevole biodiversità.

Lo Stato ogni anno destinerà risorse sia per la gestione del consorzio sia per finanziare i progetti elaborati che andranno a tutelare il territorio. Voglio ringraziare il sottosegretario Claudio Barbaro, il presidente della Commissione Ambiente Mauro Rotelli e tutti i colleghi con i quali abbiamo lavorato assieme per trovare l’unanimità sul testo”. Lo ha detto il deputato grossetano di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi, relatore e primo firmatario della legge, durante la conferenza stampa di presentazione del provvedimento, approvato in Senato in via definitiva il 22 gennaio scorso, che istituisce il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello. Sono anche intervenuti Aldo Mattia, capogruppo in commissione Ambiente alla Camera, Andrea Casamenti, sindaco di Orbetello, e Maurizio Pica, delegato del comune di Monte Argentario.

“Il recente via definito in Senato del disegno di legge ha messo la parola fine alle diverse disposizioni commissariali. Finalmente il territorio sarà protagonista della gestione della laguna che è attualmente troppo difettosa e carente. Si tratta di una legge composta da soli 15 articoli tutti operativi e pragmatici che sicuramente porteranno ad un nuovo rilancio di uno degli ecosistemi più importanti d’Italia. Un plauso a Fratelli d’Italia, e soprattutto a Fabrizio Rossi che, con la sua professionalità e soprattutto testardaggine nel perseverare nel percorso, ha permesso di giungere all’approvazione di una giusta legge”, ha concluso l’Onorevole Mattia.