Ambiente, Comuni virtuosi: menzione speciale per Grosseto

La consegna della targa è avvenuta questa mattina a Carmignano, nel Pratese. Per il capoluogo maremmano c’era l’assessore all’Ambiente Erika Vanelli.

Grosseto: Si tratta di un riconoscimento dato ai Municipi che si distinguono in determinati ambiti ed erogato dall’Associazione nazionale dei Comuni virtuosi in collaborazione con la Regione Toscana e WiseTown, realtà che si occupa di sviluppare soluzioni tecnologiche innovative in termini di impatto ambientale. Il Comune di Grosseto è stato menzionato per

“Per la realizzazione del progetto "River cleaner", un innovativo intervento finalizzato alla tutela dell'ecosistema marino locale grazie alla riduzione dei rifiuti plastici”. Soddisfatti il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore Erika Vanelli: “Vediamo ancora una volta la nostra città giovare di preziosi riconoscimenti legati alla garanzia del rispetto del sistema marino. Il progetto River cleaner, frutto di una collaborazione tra Comune, Consorzio di Bonifica, Estra, Ecolat, Sei Toscana e Regione, rappresenta un passo significativo nella tutela dell’ambiente e nella gestione dei corsi d’acqua. L’inquinamento da plastiche rappresenta una sfida urgente in ogni zona del mondo: Grosseto - concludono Vivarelli Colonna e Vanelli - cerca di fare al meglio la propria parte in un processo che deve vedere tutti mettere in pratica comportamenti più responsabili”.