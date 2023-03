Cultura "Amate sponde" per il mercoledì al cinema Stella 21 marzo 2023

Redazione Grosseto: Proseguono gli appuntamenti del mercoledì al Cinema Stella a cura di Clorofilla film festival. Domani, mercoledì 22 marzo, alle 21.15 è in programma il documentario “Amate sponde” di Egidio Eronico, uscita in tutta Italia il 14 marzo in occasione della giornata nazionale del paesaggio.

L'Italia di oggi e di ieri. L'Italia agricola, degli anziani col volto una ragnatela di rughe e quella ipermoderna, evoluta, che guarda avanti tra grattacieli, industrie hi-tech e laboratori all'avanguardia. Dopo le anteprime della Festa del Cinema di Roma e del Torino Film Festival, “Amate sponde” arriva in sala e ci svela l'Italia che abbiamo tutti i giorni sotto gli occhi scovandone la bellezza nascosta (e non) col suo obiettivo. Le immagini si susseguono in un elegante flusso senza soluzione di continuità, accostate le une alle altre grazie a un montaggio che ne evidenzia affinità nascoste oppure le unisce per contrasto. Il collante è la musica di Vittorio Cosma, ora dolce e melodica, ora ritmata e percussiva, pronta a rincorrere o anticipare le immagini, ma anche a fermarsi, lasciando spazio al canto degli uccelli o a un altro suono dell’ambiente. O semplicemente a qualche istante di silenzio.

Come ogni mercoledì è previsto alle 20.15 l’aperitivo su prenotazione a cura di DLF e vini di Poggio L’apparita (per prenotare contattare il numero 3391201079 oppure la mail cinema@festambiente.it). Costo aperitivo e cinema 10 euro – solo cinema 5 euro

