Cronaca Alluvione in Spagna: il cordoglio e la solidarietà del Consiglio regionale 2 novembre 2024

2 novembre 2024 197

197 Stampa

Redazione

Firenze: "Quello che è accaduto in Spagna ci lascia attoniti e sconvolti. A tutte le popolazioni colpite mandiamo la nostra solidarietà, la nostra vicinanza e il nostro cordoglio più profondo di fronte a una tragedia che conta oltre 200 vittime e il cui bilancio, purtroppo, è destinato ad aggravarsi ancora". Così il presidente del Consiglio Regionale della Toscana e il presidente della Commissione politiche europee e relazioni internazionali, Francesco Gazzetti. “Anche in Toscana - proseguono Mazzeo e Gazzetti - abbiamo purtroppo vissuto recentemente tragici eventi alluvionali che hanno provocato vittime e danni ingentissimi alle comunità colpite. Proprio oggi ricorre l'anniversario dell'alluvione che ha colpito in modo particolare Campi Bisenzio e Prato, comunità che ancora oggi fanno purtroppo i conti con le conseguenze di quel disastro. Di fronte a fenomeni estremi come questi, conseguenza di cambiamenti climatici profondi ed epocali, dobbiamo fare nostra la consapevolezza che un intervento su questa materia non è più rinviabile e dovremo fare ogni sforzo, a livello regionale, nazionale ed europeo, perché questo tema diventi una priorità assoluta e possano essere stanziate tutte le risorse necessarie alla prevenzione e alla messa in sicurezza dei nostri territori". Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Alluvione in Spagna: il cordoglio e la solidarietà del Consiglio regionale Alluvione in Spagna: il cordoglio e la solidarietà del Consiglio regionale 2024-11-02T17:30:00+01:00 220 it Il presidente dell’Assemblea, Antonio Mazzeo, e il presidente della commissione Europa, Francesco Gazzetti: “Anche in Toscana, un anno fa, abbiamo vissuto eventi tragici; fare ogni sforzo per la prevenzione e la messa in sicurezza del territorio” PT1M /media/images/alluvione-spalatori.jpg /media/images/thumbs/x600-alluvione-spalatori.jpg Maremma News Firenze, Sat, 02 Nov 2024 17:30:00 GMT