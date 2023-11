Alluvione, Giani chiede sospensione bollette e agevolazioni tariffarie

Firenze: Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha scritto a Stefano Besseghini, presidente dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), per richiedere interventi a sostegno delle popolazioni colpite.



In veste di commissario delegato per l’emergenza, il presidente della Toscana chiede in particolare la sospensione del pagamento delle bollette di acqua, luce e gas e l’introduzione di una specifica agevolazione tariffaria per i maggiori consumi di acqua dovuti al lavaggio di case e attività commerciali.

foto di repertorio