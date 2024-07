Allo stadio Roberto Jannella le prime due sfide playoff tra Bbc New Energy e San Marino

Grosseto: Inizia venerdì sera allo stadio “Roberto Jannella” la super sfida playoff tra Bbc New Energy Grosseto e San Marino, primo atto dei quarti di finale, che proseguiranno sabato sera sempre sul diamante di via della Repubblica, per trasferirsi mercoledì 31 al “Serravalle” dove consumeranno gara3 e le eventuali gara4 e gara5, previste rispettivamente per giovedì 1 e venerdì 2 agosto. I biancorossi di Filippo Olivelli si sono garantiti l’accesso alla post season sbarazzandosi dell’Itas Rovigo nelle due partite del preliminare 2. E cercheranno di fare in modo che le due nette vittorie (con trenta valide e cinque fuoricampo) possano diventare un trampolino di lancio per mettere in difficoltà una delle big di serie A che, a causa di un girone di ritorno altalenante (sette vittorie e otto sconfitte), ha chiuso la regular season al terzo posto.



Il New Energy, grazie alla professionalità e alla competenza di Olivelli e del suo staff, del quale è entrato a far parte anche l’ex capitano Andrea Sgnaolin, ha cambiato pagina al termine della regular season e vuole adesso continuare».

«I ragazzi stanno bene, si sono allenati bene – dice lo skipper Filippo Olivelli - nello spogliatoio c’è il giusto entusiasmo, è aumentata l’autostima e la consapevolezza di potercela giocare anche se i sammarinesi sono favoriti, specialmente dopo gli ultimi arrivi».

Il manager non ha ancora sciolto l’ultima riserva sul lanciatore da utilizzare in gara 1, ma potrebbe presentare Erik Soto che negli ultimi tre incontri ha messo in difficoltà San Marino (due con la maglia del Grosseto e una con quella del Modena ), vincendo il match di ritorno. Pronto comunque anche Nicola Garbella, che sabato scorso ha festeggiato la prima vittoria in Maremma. Il San Marino si affiderà per la prima volta nella stagione a Michele Vassalotti, 23 anni, schierato dalla nazionale U18 nei Mondiali 2017 e nell’ultimo World Baseball Classic. Un rinforzo che darà spessore a un reparto che può contare su Pomponi, Severino e Di Raffaele. Per superarlo servirà insomma un line-up in grande spolvero. Domani sera la scelta del lanciatore sarà libera. Olivelli presenterà Gonzalez, Bindi farà debuttare l’olandese Eric Mendez. A disposizione anche l’ex pitcher del Nettuno Jesus Lage.

Assente Biscontri, ecco la probabile formazione difensiva di gara1: Garcia ricevitore; Martini, Freddy Noguera, Barcelan e Herrera interni; Bruno, Tomsjansen, Giovanni Garbella. A disposizione, Vaglio, Chelli, Franceschelli, Brandi, Piccini.