Allievi regionali under 17, il Grosseto vince contro Fornacette

Grosseto: Ottima gara dei giovani allievi regionali under 17 del Grosseto, che controllano l'avversario per tutta la gara. I giovani maremmani non risentono del campo pesante e dalla pioggia incessante. Le reti sono di ottima fattura e frutto di azioni ben impostate. Da sottolineare la sportività del Fornacette, nonostante la sconfitta subita in casa. La partita è stata molto corretta e ben arbitrata dal direttore di gara.



Fornacette Casarosa – U.s. Grosseto 1912 0-3

Marcatori: Pt. 5' Mori, Pt.. 24', St. 33' (r.) Pimpinelli.

Fornacette Casarosa: Ballucchi, Messana, Watterson, Zaffora, Meola, Salvadori, Panicucci, Shllaku, Aiello, Pratico, La Rocca. Allenatore Balluchi

U.s. Grosseto 1912: Nesti, Fommei, Cipollini, Repola, Giraudo, Frediani, Baldanzi, Borro, Molini, Pimpinelli, Mori. A disposizione: Cipriani, Emini, Daveri, Simi, Tarlev, Irami, Busetta. Allenatore Angeli