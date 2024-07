Sport Allenatori al top per i Team di Pallavolo Grosseto 19 luglio 2024

19 luglio 2024 184

Stampa

Redazione

Grosseto: Oggi vi presentiamo lo Staff Tecnico della Luca Consani Grosseto U16/Serie D.

Saranno ben tre i tecnici a dimostrazione di quanto la Società ha investito in questo gruppo. Il primo allenatore sarà Rossano Rossi, confermato insieme a Lavinia Poggetti che nella passata stagione hanno ottenuto ottimi risultati con il 3° posto nella fase territoriale, ed arrivando al 7° posto regionale che ha visto sfumare la final four solo all'ultima giornata con la formazione falcidiata dagli infortuni.



A loro due si aggiungerà Federica Brizzi, giovane tecnico che fa parte dello staff del Club Italia del Centro, un'esperienza che le ha permesso di lavorare con i tecnici dello Staff Nazionale e che di sicuro porterà nuove metodologie di allenamento nella nostra Società. Federica e Lavinia saranno anche impegnate nelle vesti di giocatrici nella prima squadra di serie B2 e potranno trasferire la loro esperienza diretta sul campo alle nostre giovani atlete.

