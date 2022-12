Alla scoperta dei nuovi capolavori della Galleria Ticci con Mauro Papa

Lunedì 19 dicembre una visita guidata gratuita con il direttore del Polo culturale Le Clarisse



Grosseto: Alla nuova galleria “Ticci” in via Andrea da Grosseto sono arrivati nuovi capolavori. Un bel “regalo” per tutti gli appassionati d'arte nel periodo delle feste. E proprio in occasione del Natale, per presentarli nel modo migliore, la galleria organizza una visita guidata condotta dal direttore del Polo culturale Le Clarisse, Mauro Papa. L'appuntamento è per lunedì 19 dicembre alle ore 18 nella sede della galleria d'arte, in via Andrea da Grosseto 6: la partecipazione è libera e gratuita (non è necessaria la prenotazione) e – al termine della visita – Maurizio Ticci offrirà a tutti un brindisi natalizio.

Tra le nuove acquisizioni della galleria d'arte ci sono opere di Rosai, Panerai, Gordigiani, Bartolena e altri maestri macchiaioli, un'opera di Michele Gordigiani – considerato uno dei più grandi ritrattisti d'Europa – e due incisioni di Giorgio Morandi.