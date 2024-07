Alla ricerca di un nuovo lavoro? Ecco come evitare le truffe online più comuni

Nonostante in Italia il tasso di occupazione sia piuttosto elevato, con le più recenti statistiche che segnano il superamento della soglia del 60%, sono milioni le persone attive nel nostro Paese che cercano ogni giorno un nuovo impiego.



Internet è diventato il mercato principale anche in questo settore, permettendo in pochi secondi di accedere a centinaia di proposte diverse. Ma la ricerca di un nuovo lavoro può celare dei rischi, in particolar modo se non si conoscono le principali truffe online. Ecco quali sono e come puoi proteggerti.

1. Offerte di lavoro fittizie

Il caso più diffuso è senza dubbio quello delle offerte di lavoro fasulle. I truffatori inviano e-mail che sembrano provenire da aziende serie, promettendo posizioni ben retribuite che non richiedono particolari qualifiche. Spesso, questi messaggi contengono errori grammaticali o linguistici e richiedono informazioni personali, come il numero di previdenza sociale o le coordinate bancarie.

Per evitare queste trappole, verifica sempre l'autenticità dell'offerta contattando direttamente l'azienda tramite i canali ufficiali e mai attraverso i link riportati nelle e-mail sospette.

2. Truffe sui siti che pubblicano gli annunci

Anche i siti specializzati possono pubblicare annunci fraudolenti. I truffatori creano inserzioni molto simili a quelle di aziende reali, chiedendo ai candidati di fornire informazioni personali o pagare per accedere all'offerta. Prima di candidarti, controlla il sito web ufficiale dell'azienda e cerca recensioni online per assicurarti che l'offerta sia seria.

3. Falsi recruiter sui social

Le piattaforme social sono un altro terreno fertile per le truffe. Gli scammer creano profili falsi fingendosi “cacciatori di teste” di aziende note e contattando direttamente i candidati tramite messaggio privato. Per proteggerti, verifica sempre il profilo del recruiter: controlla il numero di follower, i collegamenti e cerca eventuali discrepanze nelle informazioni fornite.

4. Truffe dei lavori da remoto

Le offerte di lavoro da casa attirano molte persone, ma spesso nascondono insidie. I truffatori promettono lauti guadagni per lavori semplici, come l'assemblaggio di prodotti o il data entry, ma spesso prevedono pagamenti anticipati per i materiali o corsi di formazione inesistenti. Prima di completare qualsiasi tipo di transazione, cerca informazioni online sull’affidabilità dell’azienda​.

Come proteggersi da queste truffe

Utilizza una rete privata virtuale

Con una VPN (Virtual Private Network) puoi incrementare in modo rapido e significativo il livello della tua sicurezza online. Usando una VPN gratis durante il periodo di prova puoi testarne il funzionamento, collegandoti a server di diversi Paesi, così da verificare in prima persona l’efficacia di questa soluzione.

Effettua ricerche online

Prima di fornire informazioni personali o di accettare un'offerta di lavoro, cerca recensioni e informazioni online sull'azienda. Siti come Glassdoor o LinkedIn rappresentano un ottimo punto di partenza per verificare la reputazione dell'azienda e l'autenticità di un’offerta di lavoro​.

Non inviare mai denaro

Un’azienda seria non chiederebbe mai pagamenti anticipati per materiali di formazione o per far fronte a fantomatici “costi di assunzione”. Se ti viene richiesto un pagamento per qualsivoglia motivo, è molto probabile che si tratti di una truffa​.

Controlla le e-mail

Gli indirizzi e-mail legittimi contengono al loro interno il nome dominio dell'azienda (es. nome@azienda.com) e non fanno riferimento a provider “generalisti” come Gmail o Yahoo. Vale poi la pena prestare attenzione alla qualità della scrittura nelle e-mail: la presenza di errori ortografici, grammaticali e così via può indicare che la lettera non è stata scritta da un madrelingua​.

Chiedi un colloquio

Le offerte di lavoro senza colloquio dovrebbero far scattare il segnale di allarme. Chiedi sempre di parlare con un rappresentante dell'azienda in videochiamata o di persona per verificare la solidità dell’offerta.

Segnala le truffe

Se sospetti che un annuncio di lavoro sia una truffa, segnalalo alle autorità e alla piattaforma che ospita l’inserzione. In questo modo, contribuirai a mantenere l’ambiente digitale più sano e sicuro.

Con le giuste informazioni e un pizzico di scetticismo è possibile proteggersi dalla stragrande maggioranza delle truffe legate agli annunci di lavoro. Ricorda, se un’offerta sembra troppo bella per essere vera, probabilmente c’è sotto qualcosa. Con questi consigli potrai navigare in sicurezza nel mondo delle offerte di lavoro e proteggere le tue informazioni personali da potenziali truffatori.