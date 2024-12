Alla libreria QB presentazione de "La gentile" di Roberta Lepri

Domani, mercoledì 11 dicembre alle ore 18.30, la scrittrice grossetana racconterà il suo ultimo libro, “La gentile”, edito da Voland, insieme a Silvia Meconcelli. Un’occasione per incontrare la scrittrice, conoscere la storia della “gentile” e farne un bel regalo di Natale autografato.

Grosseto: Nel libro, l’americana Alice Hallgarten, arrivata in Italia all’inizio del 1900, sposa il barone Leopoldo Franchetti e lo convince a finanziare un grande progetto filantropico: la fondazione di una scuola per i figli dei contadini. La storia di Alice si intreccia così con quella di Ester, povera e senza istruzione, discendente di ebrei convertiti: una “gentile”. Nata in una famiglia che non capisce le sue idee e la ostacola in ogni modo, grazie al sostegno della nobildonna la bambina può andare a scuola e coltivare la speranza di diventare un giorno maestra. Ma la salute della baronessa ben presto si aggrava, costringendola ad abbandonare Ester al suo destino… Un romanzo storico appassionante che si interroga sui limiti dell’amore e sulla forza vitale dell’odio.

Roberta Lepri è nata a Città di Castello nel 1965 e vive in Maremma. Dal 2003, ha scritto dieci romanzi e una raccolta di racconti. La gentile è il suo romanzo più recente. Con Voland ha pubblicato inoltre Hai presente Liam Neeson? (2021) e Dna chef (2023), vincitore del Premio Letterario Chianti 2024.