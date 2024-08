All'Osservatorio Astronomico Comunale di Roselle incontro con Chiara Pica

Roselle: Venerdì 23 agosto alle ore 21:30 all'Osservatorio di Roselle ci sarà come relatrice la Dott.ssa Chiara Pica, Responsabile delle Risorse umane dell'AMSA, membro della Società Geologica Italiana, dell'Associazione Italiana di Vulcanologia, della Società Astronomica Italiana e dell'Unione Astrofili Italiani, laureata magistrale in psicologia ha una formazione universitaria in astronomia e geologia dove si è distinta in corsi universitari di secondo livello.



Si parlerà dell'Evoluzione Stellare, come nascono e si trasformano le stelle nell'eternità del Cosmo e la loro classificazione, dai colori alla massa e tanto altro. Meteo permettendo seguiranno le osservazioni della volta celeste dai telescopi in giardino e/o dalla cupola. In caso contrario proiezione della volta celeste al maxischermo.

Per partecipare è necessario prenotare ad amsa.grosseto@gmail.com