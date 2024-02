All'Isola di Pianosa in primavera in mountain bike o visitando i musei

Aperte le prenotazioni per i full day con il Parco Nazionale Arcipelago Toscano: date speciali 28 aprile -5 maggio - 19 maggio - 26 maggio



Pianosa: Per visitare e vivere pienamente l'Isola di Pianosa il periodo migliore è la primavera: per il clima, per i colori, per la placida tranquillità. Concedersi una giornata immersi nella natura incontaminata in un'isola disabitata e protetta, o appassionarsi alla sua storia costellata di misteri e alle scoperte scientifiche che hanno attratto studiosi importanti ad esplorarla, è una esperienza che lascia il segno.

Per poter mostrare al meglio questo scrigno dell'Arcipelago Toscano, il Parco ha organizzato un programma di visite giornaliere con 3 tipi di itinerario a scelta in cui sarete accompagnati per l'intera giornata dalla Guida Parco. Sono state aperte in questi giorni le prenotazioni online 2024 per tour giornalieri a cui sono state dedicate quattro date: 28 aprile -5 maggio - 19 maggio - 26 maggio; partenze speciali con nave esclusiva da Piombino, partenza ore 8:30 – rientro ore 18:30/19:00, comprensive di viaggio a/r, ticket ingresso area protetta e servizio Guida Parco.

È possibile scegliere tra: il panoramico percorso in mountain bike, un percorso trekking non impegnativo, oppure una facile escursione a piedi con visita guidata all’antico borgo e ai 3 musei, tra cui la spettacolare Casa dell'Agronomo, inaugurata ad agosto 2022, ricchissima di contenuti multimediali su natura, cultura e storia dell'Isola.

Si prenota online sul sito https://www.parcoarcipelago.info scegliendo ovviamente Pianosa.

E’ comunque sempre a disposizione l’ufficio Info Park al tel. 0565 908231.

Ecco nel dettaglio le escursioni disponibili

• Visita guidata del Paese e delle strutture museali del Parco Nazionale – Casa dell’Agronomo, Museo delle Scienze Geologiche e Archeologiche e Catacombe paleocristiane.

La visita ci permette di scoprire la storia degli edifici più belli e antichi e di visitare i nuovi allestimenti museali del Parco, fra i quali la Casa dell’Agronomo, recentemente ristrutturata. Durata 2 ore e 30’ (permanenza sull’isola 6 ore) – Lunghezza 4 km circa – Difficoltà: facile. Costo € 65 intero - € 50,00 ridotto (5-12 anni), gratuito 0-4 anni.

• Escursione in Mountain bike

Arrivo a Pianosa presentazione dell’isola e consegna delle bici, breve introduzione al percorso e avvertenze per l’uso del mezzo. Itinerario lungo la costa sudoccidentale attraversando i vecchi presidi carcerari, per assaporare l’essenza dell’isola e conoscere la straordinaria storia naturale di Pianosa. Durata 2 ore e 30’ (permanenza sull’isola 6 ore) – Difficoltà: facile. Costo € 65. Età minima 12 anni.

• Escursione trekking

Percorso ad anello non impegnativo, che permette di osservare le vecchie strutture carcerarie, scoprendo le emergenze naturalistiche dell’isola, la sua storia geologica e archeologica. Durata: 2 ore (permanenza sull’isola 6 ore) – Difficoltà: facile. Costo € 65 intero - € 50,00 ridotto (5-12 anni), gratuito 0-4 anni.

Per ogni ulteriore richiesta di chiarimento si può contattare Info Park tel. 0565 908231 e-mail info@parcoarcipelago.info

L’orario dell’ufficio Info park:

- fino al 31 marzo LUN-SAB 9/15 e DOM 9/13

- dal 1° aprile al 31 ottobre LUN-DOM 9/19.

Foto Roberto Ridi per il PNAT