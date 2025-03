All’Elba torna la Capoliveri Legend Cup nello scenario delle Vecchie Miniere

Il 10 e l’11 maggio 2025, la storica competizione di mountain bike elbana animerà in una formula rinnovata l’isola toscana, tra natura, miniere e nuovi tracciati tutti da scoprire

Capoliveri: Nuova formula, nuovi percorsi, nuove emozioni. A maggio 2025 tornerà all’Isola d’Elba la Capoliveri Legend Cup powered by Scott XCM, la storica mountain bike marathon che si snoderà tra gli ambienti più suggestivi dell’isola, varietà di sentieri, e paesaggi immersi nei profumi della macchia mediterranea. Si inizierà sabato 10 maggio con la prova UCI HC e si proseguirà domenica 11 maggio con quella Internazionale della Capoliveri Legend XCO Junior UCI Junior Series Cat. HC, in abbinata Nazionale per le categorie Esordienti/Allievi e Giovanissimi.

Sarà dunque un weekend molto intenso quello che vedrà protagonisti Capoliveri e tutta l’Isola d’Elba. I bikers saranno chiamati a sfidarsi su circuiti sterrati, curve e drop adrenalinici prendendo parte a un’esperienza di sport e divertimento nello scenario unico di quest’isola vocata all’outdoor e alle due ruote, quello delle Vecchie Miniere del Vallone Alto sul Monte Calamita: un luogo speciale che ha fatto la storia mineraria di questo territorio, con sentieri che attraversano la macchia, litorali selvaggi, minerali tipici della zona, e dove contro il cielo si ritagliano scuri, con le loro forme geometriche, i vecchi impianti di lavorazione.

“L’MTB è una grande protagonista di questo territorio che, grazie alla sua conformazione geografica, alla varietà di paesaggi e a gare epiche, come appunto la Capoliveri Legend Cup, offre la possibilità di vivere un mix di sport e natura tra sentieri sterrati, panorami e tratti di costa incontaminati - commenta Niccolò Censi, responsabile GAT all’Elba (Gestione Associata del turismo all’Elba) – Oltre al mare, alle oltre 200 spiagge e ai boschi, sull’isola si possono vivere esperienze di bike, mountain bike/e-bike da praticare nei 400 chilometri di sentieri ciclabili sul Monte Calamita e in molte altre aree diventate destinazioni d’elezione per i bikers di tutto il mondo in primavera-estate e in autunno-inverno. L’Elba – continua Censi - negli ultimi anni è divenuta uno dei punti di riferimento per la MTB nazionale ed internazionale, una delle mete preferite anche per allenamenti e ritiri di atleti e team sportivi. La loro presenza costante sull’isola, le gare e le diverse iniziative ci hanno permesso di emergere ad alto livello nell’ambito della bike, sia per la qualità degli eventi agonistici sia per la bellezza e la varietà dei tracciati che vengono poi messi a disposizione degli appassionati. I percorsi sono i più vari e si prestano a tutti i tipi di esigenze, da quelli più tranquilli e panoramici a quelli più sfidanti e impegnativi. Ci si può anche cimentare nel giro completo dell’isola che conta 165 chilometri”.

Ad organizzare la Capoliveri Legend Cup è da sempre il Capoliveri Bike Park, l'oasi ciclabile dell'Elba con cinque percorsi permanenti di diversa difficoltà e lunghezza, interscambiabili tra loro. “Nei mesi scorsi abbiamo ottimizzato diverse zone di gare, allargando alcuni tratti per favorire i sorpassi – commenta Maurizio Melis, Presidente del Capoliveri Bike Park – La priorità per noi è puntare a percorsi sempre più completi, sfidanti e allo stesso tempo accessibili a tutti, ma non per questo meno impegnativi per i più esigenti. Far rivivere le emozioni dei grandi campioni a tutti i partecipanti, attraverso i due percorsi “Marathon” e “Classic” rivisitati sugli scenari del Monte Calamita, è per noi una bella sfida”.

Informazioni su come partecipare alla Capoliveri Legend Cup e sulle promozioni: Capoliveri Legend Cup - Mountainbike Marathon all'Isola d'Elba

