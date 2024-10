Alice Gori, neo dottoressa in Biotecnologie all’Università di Perugia

Grosseto: Con grande orgoglio, annunciamo che Alice Gori, giovane studentessa grossetana, ha conseguito la Laurea in Biotecnologie presso l’Università di Perugia con il prestigioso voto di 110 su 110. Durante la cerimonia di proclamazione, Alice ha presentato la sua tesi dal titolo “Studio del ruolo dell’infiammazione e della vitamina E in un modello murino di Alzheimer”, un lavoro che indaga i complessi meccanismi legati alla neurodegenerazione e al potenziale ruolo protettivo della vitamina E.

La sua tesi rappresenta un importante contributo nell’ambito dello studio delle malattie neurodegenerative, un settore di crescente rilevanza in un mondo dove l’invecchiamento della popolazione porta a un aumento delle patologie come l’Alzheimer.

Alice Gori si unisce a una comunità di biotecnologi il cui ruolo è sempre più centrale per affrontare le sfide future. In un’epoca caratterizzata da problemi complessi e globali come il cambiamento climatico, la salute pubblica, e la sostenibilità ambientale, il lavoro dei biotecnologi si distingue per la sua natura profondamente multidisciplinare. Le biotecnologie, infatti, integrano biologia, chimica, ingegneria e informatica, diventando essenziali per innovare e migliorare la qualità della vita.

Siamo certi che Alice, con la sua dedizione e il suo talento, saprà contribuire in modo significativo a questo settore strategico, portando con sé le competenze acquisite durante il suo percorso universitario e la passione per la scienza.

Complimenti ad Alice per questo traguardo prestigioso!