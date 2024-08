Alessandro Pellegrini inaugura a Sorano la mostra “Percorso delle Forme”

Sorano: Gli amanti dell’arte contemporanea sono invitati all’inaugurazione della mostra “Percorso delle Forme” del giovane talento emergente Alessandro Pellegrini, già finalista del concorso “Artisti nella storia”, che si terrà presso Ildebrando Galleria caffè a Sorano, in via Ildebrando da Sovana 2, sabato 24 agosto alle ore 17:30.



Un’occasione imperdibile per immergersi nel mondo interiore di un artista in ascesa che attraverso le sue opere comunica con una forza e profondità unica.

Un percorso artistico quello di Alessandro Pellegrini guidato da un amore profondo per il colore, che egli considera uno dei canali più potenti per esprimere liberamente emozioni e contemporaneamente comunicare con il mondo. La sua arte riflette un’esplosione interiore di sensazioni, un processo creativo che cerca di codificare attraverso immagini, forme e materiali. La costante ricerca dell’innovazione lo spinge a sperimentare in modo unico, a rivoluzionare l’uso tradizionale dell’acquerello e a creare effetti diafani mai visti prima. L’artista lavora su supporti variabili come legno, cartone, cartongesso e polistirolo espanso, dove mette alla prova il colore combinandolo con materiali disparati quali: sabbia, gesso, cemento, bitume, colla e smalti, dando vita a opere dal forte impatto visivo e dallo stile materico.





L’incessante esplorazione di Alessandro Pellegrini ci conduce verso un nucleo di opere di recente produzione che lo stesso José Van Roy Dalí, figlio di Salvador Dalí, definisce “un’affascinante esplorazione del surrealismo contemporaneo”. Questi paesaggi metafisici, sospesi tra realtà e sogno, caratterizzati da una tecnica raffinata, trasportano lo spettatore in una visione onirica, senza tempo, in una dimensione altra avvolta dal mistero.

La mostra è un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati d’arte che hanno l’occasione di vistare delle opere che promettono di lasciare il segno nell’interiorità e nel cuore di chi le visiterà.