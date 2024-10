Al via un corso gratuito per la gestione informatizzata della contabilità

La presentazione è in programma il 9 ottobre all’ISIS Fossombroni

Grosseto: Confcommercio informa che la Regione Toscana ha finanziato il corso di formazione tecnica superiore “Gestione informatizzata delle Tecniche contabili - ICT”. Per illustrare al meglio e nel dettaglio questa opportunità formativa, mercoledì 9 ottobre 2024 il corso sarà presentato al pubblico presso la sede dell’ISIS Fossombroni in via Sicilia n. 45 a Grosseto alle ore 15.00. L’appuntamento è aperto a tutti gli interessati.

“Si tratta di un percorso completamente gratuito, in quanto finanziato dalla Regione Toscana – anticipano dall’area formazione della Confcommercio Grosseto - è rivolto a diplomati ed ha l’obiettivo di formare tecnici specializzati nell’area amministrativa e o fiscale con una spiccata propensione alle nuove tecnologie e alla digitalizzazione dei processi amministrativi. Riteniamo che sia particolarmente indicato per coloro che desiderano trovare impiego in studi commerciali, aziende e/o associazioni di categoria. Un’opportunità da non perdere”.

Il percorso ha una durata di 12 mesi: 990 ore totali, di cui 564 ore di aula/laboratorio, 30 ore di orientamento e 396 ore di stage aziendale. Le lezioni si terranno tutti i giorni dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano presso le aule dell’ISIS Fossombroni. I posti disponibili sono limitati. Per maggiori informazioni scrivere a formazione@confcommerciogrosseto.it o consultare il sito ascomformazionegrosseto.it.