Al via serie di tre incontri dedicati all’arte denominati “I venerdì dell’arte cristiana"

“I venerdì dell’arte cristiana- alla scoperta dei simboli nascosti” Arcidosso: L’associazione Noi e La celletta di San Lorenzo ODV, informa che il giorno 12 luglio alle ore 17:00 presso la sala Consiliare del Comune di Arcidosso, inizia una serie di tre incontri dedicati all’arte denominati “I venerdì dell’arte cristiana- alla scoperta dei simboli nascosti”, relatore Don Carlo Prezzolini. L’iniziativa ricade all’interno del 1° festival della solidarietà che prevede una serie di attività organizzate dall’associazione per l’estate, in compartecipazione con Cesvot, il patrocinio del Comune di Arcidosso e della Proloco. Questo primo incontro sarà dedicato alla Parabola del Padre misericordioso nel Vangelo di Luca e dipinta da Rembrandt, seguirà il 19 luglio la Parabola del buon samaritano nel vangelo di Luca dipinta da Paride Pascucci e si concluderà il 26 luglio con la Chiamata di Matteo nel vangelo dell’apostolo dipinta da Caravaggio. L’associazione con questi incontri si prefigge la sensibilizzazione sull’importanza del restauro e della conservazione dei beni presenti nel territorio Amiatino, tra questi la Celletta Benedettina dedicata a San Lorenzo e situata nella frazione omonima di Arcidosso.



