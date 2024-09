Salute Al via Progetto “Ben Essere“ della Lilt di Grosseto 12 settembre 2024

Grosseto: La Lilt Aps Ets di Grosseto nel quadro delle iniziative per la prevenzione terziaria ( assistenza e sostegno a chi ha vissuto l’esperienza del tumore) sta realizzando il progetto “Ben Essere“, incontri gratuiti di gruppo per Cancer Survivors.

Gli incontri si svolgeranno nel periodo Novembre Dicembre 2024 coordinati dalla Dott.ssa Lilia Enei Psico oncologa della Lilt Grosseto che si avvarrà della collaborazione di altri professionisti Il programma: Calendario Incontri Novembre/Dicembre 2024 7 Novembre ore 17.00-18,30: “ Condividere Emozioni per Ripartire Insieme ” 14 Novembre ore 17.00-18,30: “ Training Autogeno per il corpo e per la mente “ 21 Novembre ore 17.00-18,30: “ Yoga Consapevole per affrontare il dolore con gentilezza “ 28 Novembre ore 17.00-18.30: “ Il cibo nutre il corpo e cura la salute “ 5 Dicembre ore 17.00-18,30: “ Artisteggiando:Creatività in azione ” 12 Dicembre ore 17.00-18,30: “ Cosa porto con me ...Conclusioni di un piccolo percorso ” Spazio Ben- Essere è una attività promossa in collaborazione con il Coordinamento Regionale Lilt Toscane. Si avvale della consulenza del Centro per la riabilitazione oncologica (Cerion) della APLILT/Firenze ISPRO). Per iscrizioni o informazioni rivolgersi alla segreteria della Lilt Grosseto telefonando al numero 0564-453261 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00. Per accedere è sufficiente avere la tessera di iscrizione alla LILT-

