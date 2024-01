Al via la sesta edizione del memorial Luciano Monaci

Il 5 e 6 gennaio al Pallacanestro Grosseto al Palaustria



Grosseto: Giunge alle sesta edizione il Memorial Luciano Monaci, torneo ufficiale FIP organizzato dalla Pallacanestro Grosseto e rivolto ai giovani cestisti nati nel 2011/12, che quest'anno si daranno battaglia sotto i canestri del PalAustria il 5 e 6 gennaio 2024.

Una tradizione che vuole ricordare coach Luciano come grande appassionato della palla a spicchi e uomo-ponte tra generazioni di giocatori, lasciando vivo il suo ricordo ai tanti che lo hanno vissuto e come esempio per le nuove leve. Ed è proprio con questo spirito che la PGR e la Biancorossa Minibasket hanno reso questo torneo giovanile tra i più interessanti della regione, con il concreto sostegno alla onlus ABIO sez. di Grosseto, (accoglienza dei bambini in ospedale), presente con i propri volontari, durante il torneo.





Saranno 6 le squadre Under 13 in tabellone: Olimpia Firenze, U.S. Livorno, Mens Sana Siena, Tiber Roma, San Vincenzo Basket con i padroni di casa della Pallacanestro Grosseto Tm90 che apriranno il torneo venerdì 5 gennaio alle 9.30 misurandosi contro la Mens Sana Siena. Finali e premiazioni nel pomeriggio del 6 gennaio.

Sarà possibile seguire risultati e news sui canali social della PGR e le telecronache in diretta sul canale YT della pallacanestrogrosseto.it

Un sentito ringraziamento allo staff organizzatore dalla PGR guidato da Marcello Baccinetti, al patrocinio dell'amministrazione comunale, ai sostenitori Banca Tema, Elle Immobiliare Haus srl, Green Service, Baccinetti Arredamenti, Caffè Ristretto, Mazzuoli Infissi, Co.Imper, VibralCementi, Minocci, Kelli, Giordano Gomme, Serigrafia Toscana, emittente TV9, alla vicinanza della famiglia Monaci, ai volontari e gli appassionati della pallacanestro che non faranno mancare il loro calore in queste due giornate di sicuro divertimento.