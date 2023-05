Sport Al via la 52 Super Series Scarlino Sailing Week 29 maggio 2023

29 maggio 2023 153

153 Stampa



Monia Tanganelli Scarlino: Tutto pronto per l'avvio della 52 SUPER SERIES Scarlino Sailing Week presso lo Yacht Club Isole di Toscana.

Con undici team iscritti provenienti da tutto il mondo, si preannuncia una settimana di grande vela quella che, dal 29 maggio al 3 giugno alla Marina di Scarlino, vedrà gareggiare i più celebri velisti di fama mondiale.

Il secondo dei cinque eventi della stagione 52 SUPER SERIES 2023 prenderà inizio lunedì 29 maggio: dopo nemmeno otto mesi, il Golfo di Follonica torna ad ospitare nuovamente l'ambita flotta internazionale. Nel settembre 2022 erano stati protagonisti il mare mosso e venti medio-forti, permettendo la vittoria al team statunitense Quantum Racing di Doug DeVos (navigatore Michele Ivaldi), seguito da Sled di Takashi Okura e al terzo posto da Platoon di Harm Müller Spreer, con l'italiano Vasco Vascotto alla tattica. Il turco Provezza si presenta, dopo la prima tappa del circuito disputata a Saint Tropez meno di un mese fa, con sei punti di vantaggio sul resto della flotta. Gladiator di Tony Langley (GBR), ora con Guillermo Parada al timone, è al secondo posto, a pari punti con un rinnovato Quantum Racing powered by American Magic (USA). Un team da non trascurare è senza dubbio Alegre di Andy Soriano, con a bordo l'oro olimpico australiano 470, Will Ryan e il navigatore italiano Francesco Mongelli.

Le Costiere di Scarlino faranno da scenario ad una sfida all'ultima virata, dove accanto alla competizione agonistica vigeranno le norme del fair play e della sostenibilità ambientale. Lo Yacht Club Isole di Toscana ospiterà presso le proprie facilities gli armatori e i velisti, regalando loro un'esperienza di Toscana autenticità. Lunedì 29 si terrà la practice race, mentre le regate inizieranno martedì 30 maggio, fino a sabato 03 giugno.

Ecco l'elenco iscritti, in ordine di classifica dopo la prima tappa disputata a Saint Tropez: 1- PROVEZZA (TUR), Ergin Imre, 34 2- QUANTUM RACING POWERED BY AMERICAN MAGIC (USA), Doug DeVos, 40 3- GLADIATOR (GBR), Tony Langley, 40 4- ALEGRE (GBR), Andy Soriano, 43 5- INTERLODGE (USA), Austin & Gwen Fragomen, 45

6- SLED (USA), Takashi Okura, 45 7- PLATOON (GER), Harm Müller Spreer, 45 8- PAPREC (FRA), Jean Luc Petithuguenin, 56 9- PHOENIX (RSA), Hasso & Tina Plattner, 57 10- VAYU (THA), Famiglia Whitcraft, 58 11- ALPHA+ (HKG), Shawn & Tina Kang, 65

(FOTO (c) 52 SUPER SERIES / NICO MARTINEZ)

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Al via la 52 Super Series Scarlino Sailing Week Al via la 52 Super Series Scarlino Sailing Week 2023-05-29T07:54:00+02:00 540 it Tutto pronto per l'avvio della 52 SUPER SERIES Scarlino Sailing Week presso lo Yacht Club Isole di Toscana. PT3M /media/images/28-05-2023vela-scarlino-1.jpg /media/images/thumbs/x600-28-05-2023vela-scarlino-1.jpg Maremma News Scarlino, Mon, 29 May 2023 07:54:00 GMT