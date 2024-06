Attualità Al via il servizio navetta per le spiagge. Orari e percorsi 18 giugno 2024

Monte Argentario: Sono in servizio dallo scorso week end i bus navetta estivi diretti verso le spiagge dell’Argentario.

Il servizio già sperimentato con successo negli anni scorsi ha lo scopo di disincentivare l’utilizzo di mezzi privati diretti verso i luoghi di balneazione. I bus transiteranno nei due centri abitati, lungo la strada “Bretella” con direzione Pozzarello – Banchina Toscana, lungo la strada Panoramica e in direzione Cimitero di Porto Ercole. E’ previsto anche il servizio di navetta serale a Porto S.Stefano e Pozzarello ed il collegamento diretto tra Porto S.Stefano e Porto Ercole. Sono stati articolati in tutto otto percorsi : Circolare Spiagge P.S.Stefano ; Navetta serale P.S.Stefano; Navetta Marinella – Cala Piccola ; Navetta P.Ercole – Cimitero; Spiagge P.Ercole ; Navetta P.S.Stefano – P. Ercole; Navetta Parcheggi P. Ercole; Circolare P.S.Stefano. Il servizio è gratuito su tutto il territorio comunale e proseguirà per tutta la stagione estiva. I dettagli dei percorsi e gli orari sono disponibili e scaricabili dal sito del Comune www.comune.monteargentario.gr.it Seguici



