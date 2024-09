Al via il progetto “Liberi di giocare” presentato dal Tarquinia Calcio e da IISS Vincenzo Cardarelli

L’iniziativa, vincitrice di un avviso pubblico della Regione Lazio per la realizzazione di progetti di educazione sportiva, coinvolgerà oltre 150 studenti



Tarquinia: Vincitrice dell’avviso pubblico per la realizzazione di progetti di educazione sportiva per gli studenti delle Scuole secondarie superiori di secondo grado, bandito e finanziato dalla Regione Lazio, l’iniziativa “Liberi di giocare”, presentata dalla Asd Tarquinia Calcio e dall’IISS “Vincenzo Cardarelli”, si muove in linea con quelli che sono gli obiettivi del Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 – Priorità Giovani: la promozione della parità di accesso e di completamento di un’istruzione e una formazione inclusive e di qualità, con particolare riguardo ai gruppi svantaggiati.

Si tratta di un progetto importante fondato su un’idea che propone un approccio sistemico allo sport come veicolo di comunicazione e comprensione di valori etici e morali quali inclusione, accettazione, legalità, contrasto alla violenza, nell’ottica di un approccio psicopedagogico allo sport. Il Consorzio Stedi, ente di formazione professionale operante sul territorio della Tuscia e specializzato nella ricerca, ideazione e presentazione di proposte progettuali che rispondono ad avvisi pubblici sensibili alle tematiche sociali, a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico di cui alla D.D. G10437 del 28/07/2023 da parte della Regione Lazio, ha intravisto l’opportunità di realizzare qualcosa di importante per i ragazzi che studiano a Tarquinia.

Visti i requisiti richiesti dall’avviso pubblico per i possibili soggetti proponenti, il Consorzio ha quindi individuato i partner progettuali e deciso di contattare il presidente della Asd Tarquinia Calcio, Massimiliano Coluccio, e la dirigente scolastica dell’IISS “Vincenzo Cardarelli”, Laura Piroli. Il progetto è stato ideato e redatto dall’avvocato Fabio Meloni, professionista nato a Tarquinia che collabora quale consulente e progettista da alcuni anni con il Consorzio Stedi. In questa prima fase sono previste lezioni teoriche (nutrizione, step motivazionali, regole, principi, tattica, tecnica e metodologia) per le classi prime e poi pratiche presso il centro sportivo in uso all’Asd Tarquinia Calcio. Una seconda fase vedrà l’organizzazione di una manifestazione sportiva ad alta rilevanza regionale in cui gli studenti si potranno misurare in un “Torneo dell’amicizia” con altre realtà scolastiche e sportive. Le attività saranno completamente gratuite per gli oltre 150 partecipanti. Inoltre, verrà utilizzata una parte dei fondi per la ristrutturazione del campo di calcio di proprietà del Comune di Tarquinia e dato in gestione all’Asd Tarquinia Calcio.