Anci: Rossi (Fdi), congratulazioni a Ferrari per vicepresidenza toscana

Firenze: "Congratulazioni a Francesco Ferrari, sindaco di Piombino, per il nuovo incarico in Anci Toscana, della quale è stato eletto vicepresidente. Francesco saprà affrontare questo nuovo ruolo con il senso di responsabilità e il profondo rispetto istituzionale che, come ha dimostrato nella città che sta ben amministrando da tempo, lo contraddistinguono.

Facciamo a Francesco Ferrari i nostri più grandi auguri, certi che saprà vivere il proprio incarico come una missione per i cittadini, il cui bene saprà mettere prima di tutto". Lo scrive, in una nota, il deputato e coordinatore regionale toscano di Fratelli d'Italia Fabrizio Rossi.