Attualità Al via il progetto "Bonus Estate 2024" per il sostegno alle famiglie 9 settembre 2024

9 settembre 2024 160

Redazione

Grosseto: L'Amministrazione comunale ha approvato l'adesione al "Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori", dando vita al progetto "Bonus Estate 2024". Grazie a questo importante intervento, il comune mette a disposizione delle famiglie dei contributi economici per favorire l'iscrizione dei bambini ai centri estivi e facilitare la conciliazione tra vita lavorativa e familiare.

Il fondo stanziato ammonta circa a 68mila euro ed stato versato interamente sul progetto “Buons Estate 2024”. Il contributo è rivolto ai genitori o ai tutori di minori tra i 5 e i 14 anni che hanno frequentato i centri estivi nel periodo compreso tra il 10 giugno e il 15 settembre. Per accedervi le famiglie dovranno soddisfare alcuni requisiti, tra cui: - Residenza del minore nel comune di Grosseto. - ISEE in corso di validità non superiore a € 35.000,00. - Regolarità nei pagamenti verso i servizi scolastici comunali. - Assenza di sovvenzioni simili già ricevute per lo stesso periodo. - Documentazione che attesti la partecipazione e le spese sostenute. Il rimborso coprirà fino al 70% della spesa sostenuta dalle famiglie, fino a esaurimento delle risorse disponibili. Le domande di accesso dovranno essere presentate online tramite spid, dall’1 al 31 ottobre. "Il progetto 'Bonus Estate 2024' – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore all'Istruzione Angela Amante - è una risposta concreta alle esigenze delle famiglie grossetane, soprattutto in un momento delicato come quello delle vacanze estive, quando le scuole sono chiuse e i genitori devono spesso affrontare la difficoltà di conciliare gli impegni lavorativi con la cura dei propri figli. Con questo contributo, intendiamo supportare i nuclei familiari nel garantire ai bambini un’estate ricca di opportunità educative e ricreative, in ambienti sicuri e stimolanti."

