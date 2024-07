Cultura Al via il Festival Musicale Cromatica con Stefania Paddeu e Marco Inchingolo 12 luglio 2024

12 luglio 2024 222

222 Stampa

Redazione

Grosseto: Il 13 luglio avrà inizio il Festival Musicale Cromatica, un evento che celebra la diversità e la ricchezza della musica attraverso una serie di concerti e performance artistiche. Ad inaugurare questa edizione del festival sarà un duo lirico di talento: il soprano Stefania Paddeu e il pianista Marco Inchingolo.

Stefania Paddeu, soprano formata con i più grandi della musica classica come Laura Polverelli, Renato Bruson, William Matteuzzi e recentemente Katia Ricciarelli, ha calcato prestigiosi palchi in Italia, tra cui il Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena e il Teatro Sociale di Carpi. Il pianista Marco Inchingolo, formatosi sotto la guida del Maestro Hector Moreno, si dedica al repertorio moderno. Il Festival Cromatica si propone di creare un dialogo tra le varie forme d’arte e di esplorare la musica come espressione di bellezza, diversità e innovazione. “Siamo onorati - commenta Federico Pistolesi, presidente dell’Associazione Cromatica - di aprire il festival con un duo così straordinario. La combinazione del talento di Stefania Paddeu e Marco Inchingolo è la perfetta rappresentazione della missione del nostro festival: celebrare la ricchezza cromatica della musica e delle arti, mostrando i giovani talenti che hanno un legame con il nostro territorio”. Il concerto si terrà alle 21.15 presso l’hotel Terme Marine Leopoldo II a Marina di Grosseto e sarà ad ingresso gratuito.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura Al via il Festival Musicale Cromatica con Stefania Paddeu e Marco Inchingolo Al via il Festival Musicale Cromatica con Stefania Paddeu e Marco Inchingolo 2024-07-12T17:48:00+02:00 265 it Al via il Festival Musicale Cromatica con Stefania Paddeu e Marco Inchingolo PT1M /media/images/porto-marina-grosseto.jpg /media/images/thumbs/x600-porto-marina-grosseto.jpg Maremma News Grosseto, Fri, 12 Jul 2024 17:48:00 GMT