Al via il 3° TROFEO di subbuteo “CITTA’ DI FOLLONICA”

Follonica: l’Associazione ‘Maremma Subbuteo’, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Follonica, organizza il Trofeo di subbuteo ‘Città di Follonica’ giunto alla sua terza edizione, il gioco da tavolo calcistico con calciatori in miniatura, mossi magistralmente dalle mani degli appassionati.

L’appuntamento con il torneo è a partire dalle ore 17.30, presso l’area del Soccer Cage in Viale Italia 200: chi partecipa contribuirà a supportare la Fondazione AriSLA e la sua mission, finalizzata al finanziamento della ricerca scientifica sulla SLA, Sclerosi Laterale Amiotrofica, malattia neurodegenerativa che solo in Italia interessa circa 6mila persone.

“L’ampia partecipazione registrata l’anno scorso ci ha spinti anche quest’anno ad organizzare il torneo, con l’obiettivo di contribuire a sostenere la ricerca sulla SLA, una malattia che come associazione ci riguarda da vicino - sottolinea il Presidente dell’Associazione ludica ‘Maremma Subbuteo’, Marco Grassini, e continua – promuovere questo torneo e raccogliere fondi per la ricerca è il nostro modo per esprimere a tutte le persone che convivono con questa malattia la nostra vicinanza e testimoniare la fiducia nel lavoro dei ricercatori”.

“L’Associazione “Maremma Subbuteo” - aggiunge l’assessore Eleonora Goti, con delega al terzo settore - è composta da circa 30 soci ed è radicata da sei anni sul territorio. Il Trofeo è alla terza edizione e, oltre al fatto che ogni anno è aumentata la presenza di cittadini e turisti incuriositi, quest’anno il finanziamento alla ricerca scientifica sulla Sla aggiunge un contenuto sociale di grande valore, che l’amministrazione comunale è ben lieta di sostenere”.

“Siamo molto grati all’Associazione ‘Maremma Subbuteo’ per aver confermato l’impegno a promuovere anche quest’anno il Trofeo ‘Città di Follonica’ con la volontà di supportare chi fa ricerca sulla SLA – afferma la Presidente di Fondazione AriSLA, Lucia Monaco -. Dal 2023 AriSLA sta attuando un piano strategico che mira a supportare ricerca dando priorità agli studi con maggiori potenzialità di impatto per la vita delle persone con SLA”.

Fondazione AriSLA - www.arisla.org



AriSLA, Fondazione Italiana di ricerca per la Sclerosi Laterale Amiotrofica – Ente del Terzo Settore è nata nel dicembre 2008 per promuovere, finanziare e coordinare la ricerca scientifica d’eccellenza sulla SLA. Principale ente non profit in Italia a occuparsi in maniera dedicata ed esclusiva di ricerca sulla SLA, AriSLA è stata costituita per volontà di soggetti di eccellenza in campo scientifico e filantropico quali A.I.S.L.A. Onlus - Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, Fondazione Cariplo, Fondazione Telethon ETS e Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus.