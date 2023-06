Attualità Al via i lavori sull’Origlio: disposto il senso unico alternato 8 giugno 2023

Redazione La variazione della circolazione comincerà alle ore 8 di lunedì 12 giugno

Capalbio: È stata emessa l’ordinanza che istituisce senso unico alternato nella strada comunale dell’Origlio, nel tratto ricompreso tra la Selva Nera e località Chiarone. La decisione è stata adottata per garantire la sicurezza del personale e degli utenti della via, durante le operazioni di ampliamento e modernizzazione della strada. “L’intervento – commenta Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio – è decisamente importante e strategico per la viabilità del territorio. L’obiettivo è quello di riconsegnare alla comunità un’arteria stradale più sicura e moderna, considerando che si tratta di una vita particolarmente percorsa dato che collega l’entroterra con il mare e perché vi sono gli accessi dei centri agricoli”. Il senso unico alternato, regolato da un impianto semaforico, comincerà dalle ore 8 di lunedì 12 giugno e terminerà solo quando i lavori sulla strada comunale saranno ultimati. Seguici





