Al via i lavori di riqualificazione del campo sportivo “I.Valdrighi” di Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: Iniziati i lavori di riqualificazione del campo sportivo “I.Valdrighi” di Castiglione della Pescaia.

L'intervento prevede una spesa complessiva di 246mila euro, di cui 200mila euro di contributo della Regione Toscana ed il rimanente derivante dalle entrate comunali di oneri, avanzi vincolati e alienazioni, ed è finalizzato al superamento delle barriere architettoniche e all'efficentamento energetico di un impianto in cui si svolgono competizioni agonistiche ed attività ufficiali della FIGC.

Le attività propedeutiche ai lavori sono già partite, con l'allestimento del cantiere per il rifacimento di spogliatoi e servizi igienici in adeguamento alle normative Coni. Per il prossimo 4 dicembre è programmato il sopralluogo all'impianto di illuminazione. Saranno effettuate diagnosi e prove dirette sullo stato di conservazione dei pali in calcestruzzo, sarà realizzato un nuovo quadro di distribuzione, saranno sostituiti gli attuali corpi illuminanti delle torri faro ormai vetusti e per la maggior parte non funzionanti e installati nuovi proiettori Led che aumenteranno il livello di illuminazione abbattendo anche i costi di manutenzione.

Le attività calcistiche della Castiglionese durante il periodo di svolgimento dei lavori verranno temporaneamente spostate a Casa Mora consentendone il regolare svolgimento.

«Lavori attesi da tempo - dichiara il sindaco Elena Nappi - che finalmente vedono la luce grazie alla prontezza degli Uffici nella realizzazione e candidatura dei progetti ai bandi della Regione Toscana. Una riqualificazione che va ad aggiungersi a quelle già realizzate, come la pavimentazione della pista di hockey, e quelle programmate, come l’intervento ingente previsto per lo stadio sia per la pista di atletica che per il campo di calcio. Ammodernare e rendere più efficienti gli impianti sportivi è in linea con la nostra politica di promuovere il turismo sportivo soprattutto fuori dalla stagione estiva e portare gli amanti dello sport ad apprezzare il nostro territorio per la bellezza e l’alta qualità dei servizi offerti».

L'obiettivo è quello di avere tutto pronto per la nuova stagione agonistica.

Contestualmente il Comune porterà avanti anche gli interventi programmati sul campo di calcio e di atletica di Casa Mora per consentire lo svolgimento delle attività agonistiche in adeguamento alle normative vigenti. Verrà sistemato il manto erboso, definite le misure del campo da gioco, le porte e realizzato un nuovo impianto di irrigazione. Tutti i lavori saranno svolti in autonomia e in accordo con le richieste pervenute dalla Federazione Calcio.