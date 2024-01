Al via i lavori di riqualificazione dei locali Urp e Informagiovani

Grosseto: L'Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) e l'ufficio Informagiovani in corso Carducci 1-1A cambiano look. Per questo motivo, per permettere le operazioni di riqualificazione dei locali con nuovi arredi e con interventi di adeguamento degli apparati, i due uffici saranno chiusi da martedì 9 a venerdì 12 gennaio inclusi.



Saranno comunque garantiti i servizi telefonici. Lo sportello Urp resterà operativo, seppur spostato in via provvisoria all'ingresso del Comune (piazza Duomo, 1), e sarà aperto secondo il consueto orario: ogni mattina da martedì 9 a venerdì 12 gennaio dalle 9 alle 13, mentre martedì 9 e giovedì 11 gennaio anche dalle 15 alle 17.30.

La consegna delle carte di identità sarà effettuata allo sportello Infopoint in corso Carducci 3 da martedì 9 a venerdì 12 gennaio dalle 9 alle 13, mentre martedì 9 e giovedì 11 gennaio anche dalle 15 alle 17.