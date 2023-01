Attualità Al via i lavori di messa in sicurezza della strada a Selva Nera 26 gennaio 2023

Redazione

Capalbio: L’amministrazione capalbiese esprime massima soddisfazione per l’inizio dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza della strada a Selva Nera, che cominceranno lunedì 30 gennaio, nel tratto compreso tra l’ingresso del Vivaio Mediterraneo e l’intersezione con la strada comunale dell’Origlio, in prossimità del “Canale delle basse”. Un passo avanti sul piano della viabilità e delle infrastrutture significativo, volto a migliorare la circolazione sul territorio e ad accrescerne la sicurezza. È stata a tal proposito disposta un’ordinanza per il divieto di circolazione temporaneo durante il periodo dei lavori. Il divieto, infatti, decorrerà dalle ore 8 di lunedì 30 gennaio fino alle ore 18 di venerdì 3 febbraio; per poi riprendere dalle ore 8 di lunedì 6 febbraio e terminare alle ore 18 di venerdì 10 febbraio (e comunque fino alla conclusione dell’intervento). Le operazioni di messa in sicurezza sono state prevalentemente finanziate dalla Regione Toscana, con la partecipazione del Comune di Capalbio.

