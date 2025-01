Cronaca Al via da oggi una serie di interventi di manutenzione straordinaria in piazza Barontini 28 gennaio 2025

28 gennaio 2025 127

127 Stampa

Redazione

In questo periodo verranno garantiti la percorrenza pedonale dell’area e l’accesso al parcheggio interrato Cecina: Sono partiti ieri mattina una serie di interventi di manutenzione straordinaria in piazza Barontini, un luogo di ritrovo nel centro cittadino per ragazzi, soprattutto in età adolescenziale, ma anche copertura di parcheggi sotterranei privati dei condomini adiacenti. L’intervento, del valore di € 23.064,00, durerà circa 40 giorni durante i quali, anche se la piazza sarà in gran parte occupata, verrà garantita la percorrenza pedonale e l’accesso al parcheggio interrato. Nello specifico si tratta di: - realizzare una seduta a protezione del rialzo centrale della piazza attraverso il rifacimento completo dell’impermeabilizzazione del rialzo stesso e la copertura con del materiale di arredo che permetterà alle persone di potersi sedere e sostare. Un intervento che, oltre a risolvere il problema dell’infiltrazione dell’acqua piovana, darà modo di realizzare un punto di aggregazione anche per i ragazzi che frequentano il luogo; - recuperare le fioriere in cls mediante la loro ricostruzione nei punti danneggiati; - rimuovere alcune caditoie risultate problematiche, impermeabilizzare e riposizionare le stesse con stuccatura accurata dei giunti e dei raccordi sulla pavimentazione adiacente; - impermeabilizzare il muretto adiacente all’ingresso dei garage sotterranei completo di rifacimento della sguscia di raccordo tra il muretto e la pavimentazione della piazza con membrana poliuretanica; - impermeabilizzare la vasca dell’aiuola verde previo completo vuotamento dal materiale terroso della stessa e ripresa sia della parte in cls perimetrale e della sguscia di raccordo tra la vasca e la pavimentazione della piazza; - riempire l’aiuola con il materiale terroso precedentemente rimosso. Una volta conclusa questa fase, partirà subito la seconda in cui verrà installata una nuova copertura di arredo in legno sul riquadro presente al centro della piazza.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Al via da oggi una serie di interventi di manutenzione straordinaria in piazza Barontini Al via da oggi una serie di interventi di manutenzione straordinaria in piazza Barontini 2025-01-28T16:15:00+01:00 332 it Al via da oggi una serie di interventi di manutenzione straordinaria in piazza Barontini PT2M /media/images/piazza-barontini-cecina.jpg /media/images/thumbs/x600-piazza-barontini-cecina.jpg Maremma News Livorno, Tue, 28 Jan 2025 16:15:00 GMT