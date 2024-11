Al via a Grosseto il corso per diventare operatore cinofilo

Grosseto: L’asd Mondocane, a partire dal 25 gennaio 2025 fino al 13 aprile, organizza un corso teorico-pratico professionalizzante, approvato dallo CSEN. Il corso è rivolto a chiunque voglia approfondire e certificare le proprie competenze in ambito cinofilo: per chi volesse diventare un dog sitter certificato, per lavorare nei canili o come volontario, con certificazione, per chi volesse diventare educatore e istruttore proseguendo nei successivi livelli, per chi gestisce asili e pensioni per cani e per chiunque operi a contatto con i cani (pet toilette, pet shop, assistenti veterinari etc..).

I requisiti minimi richiesti per venire ammessi al corso, sono il titolo di studio licenza terza media ed aver raggiunto la maggiore età.

Il corso avrà una durata di 64 ore + 16 ore di tirocinio pratico.

Dopo aver superato una prova di esame teorico-pratico, verrà rilasciato il diploma nazionale ed il tesserino tecnico di operatore cinofilo CSEN.

Si prevede un numero limitato di iscritti.

Per informazioni e adesioni potete scrivere a: mondocane.gr@gmail.com oppure chiamare al numero: 3472618136.