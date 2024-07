Al Torrione di Magliano in Toscana “Il barone è rampante” con la regia di Francesco Tarsi

Magliano in Toscana: Andrà in scena nel giardino del Torrione di Magliano in Toscana, venerdì 19 luglio alle ore 21.15, “Il barone è rampante. La storia d'amore di Cosimo e Viola” di Italo Calvino e Claudio Spinelli, a cura dell’associazione culturale Polis 2001, con la regia di Francesco Tarsi. Uno spettacolo gratuito, promosso dall’amministrazione comunale, che porta in scena uno dei romanzi del Novecento italiano più apprezzati.

Nell’opera “Il barone rampante", Calvino interpreta il romanzo formativo, raccontando le vicende di Cosimo, adolescente ribelle che rifiuta l’autorità del “padre padrone” e sale sugli alberi, trascorrendovi tutta la vita. Un gesto di sfida all’autorità paterna che diventa, nell’opera dello scrittore, una manifestazione di crescita e autonomia. Ed è proprio tra gli alberi che Cosimo, incontra Violante, detta Viola; insieme vivono incredibili avventure narrate da Biagio, fratello minore di Cosimo, che racconterà tutta la vita “arborea” del baronetto: le sue gioie, i suoi dolori, i suoi amori. A portare in scena “Il barone è rampante” sono Chiara Dragoni, Aurora Niccolini, Chiara Pautasso, Ilaria Pianese, Davide Braglia, con la partecipazione dell’autore Claudio Spinelli, Jana Hildebrandt al flauto, musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, video di David Amodeo.

A questa vicenda si ispira l’opera di Claudio Spinelli in veste di scienziato, pittore e sculture. Professore ordinario di Pediatria e Chirurgia all’Università degli studi di Pisa, innesta la sua scrittura e le sue immagini all’opera calviniana, portando in scena episodi vissuti nella sua infanzia e adolescenza.

Dopo lo spettacolo teatrale “Il barone è rampante”, il cartellone estivo prosegue il 20 luglio, alle 21.30, a Magliano con una serata musicale a cura dell’associazione Frasha, mentre domenica 21 luglio, in collaborazione con il Comitato genitori di Magliano in Toscana sarà proiettato il film “Jumanji” per un nuovo appuntamento con il cinema all’aperto. Sempre domenica, in piazza del Plebiscito a Montiano, si esibiranno i Mataperros.

Il programma completo degli eventi è consultabile sul sito www.comune.magliano-in-toscana.gr.it