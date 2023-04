Al Panathlon Grosseto arriva il campione olimpionico dei tuffi Klaus Dibiasi

Grosseto: Serata conviviale di prestigio per il Panathlon Grosseto diretto dal presidente Franco Rossi, quella in programma per la serata di venerdì 28 aprile alle ore 20:00 presso il salone delle feste dell’hotel Granduca di Grosseto. Ospite del Panathlon, il campione internazionale e olimpionico degli anni ‘60 - ’70 dei tuffi dalla piattaforma e trampolino Klaus Dibiasi.

“Per il nostro club – commenta il presidente Franco Rossi – è davvero un onore avere ospite un campione olimpico quale è stato Klaus Dibiasi. Un atleta che con le sue gesta ha appassionato tantissimi sportivi italiani”.