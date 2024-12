Al PalAustria la pallacanestro Grosseto batte la Freccia Azzurra

Grosseto: Dopo il passo falso della settimana scorsa la PGR si riprende i due punti in palio contro freccia azzurra Firenze.

Capitan Franzese e compagni partono intimiditi seppur con tanta voglia di fare bene 19-22.

Per il secondo quarto, partita rimane in equilibrio 31-30. Dopo l’intervallo il ritmo cambia, con le entrate di Barabesi in maremmani ritrovano ispirazione e allungano sui fiorentini con un parziale di 22-5 . Ultimo periodo tutto a favore dei padroni di casa, con pregievoli giocate di Casanova e grazie ad un caparbio Terrosi si conclude l' incontro che vede Grosseto a +21.

Coach Ingenito soddisfatto della ottima reazione di squadra, stasera relax post gara poi testa alla prossima trasferta contro Baloncesto basket.





PGR tm 90 - Freccia Azzurra FI 65-44

Tabellini: Ciacci 8, Barabesi 17, Perfetti 1, Franzese 2, Casanova 14, Tinti 2 , Bambini 4 Zucchini 8, Terrosi 9, Erman, Rustici, Draghetti.

Coach l. Ingenito, vice J. Pedicelli.

Prossima partita domenica 8 dicembre ore 18.30 in trasferta a Firenze contro Baloncesto basket.