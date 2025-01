Al New Line Orbetello lezione gratuita di milonga sentimental

Con maestri Blue Moon Oscar per il Tango

Orbetello: Sì, serata di Milonga al New Line di Orbetello sabato 18 gennaio aperta dallo stage gratuito dalle 21,30 alle 22,15 con i maestri campioni d'Italia Tiziana Pagliuca e Sergio Santi, di recente hanno ricevuto anche l'Oscar a Grosseto come eccellenze cittadine, a seguire tanto Tango, Vals e Milonga con TDJ Sabrina Teodori e le sue splendide tande. Parteciperanno molti allievi dei corsi intermedio e avanzato dell'Accademia di danze argentine Blue Moon di Grosseto dei "maestri dei maestri" Tania Grisostomi e Luigi Bisello con lezioni anche a Orbetello (per informazioni 3394017693 e 3473301956). Prossima data 15 febbraio. Serate da non perdere assolutamente perché ballare le danze argentine cambia la vita a tutte le età, provare per credere parola di Artemare Club!