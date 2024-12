Al mare anche d’inverno: le spiagge del G20S si vestono di Natale

Castiglione della Pescaia: Le località balneari del G20S, da Alghero a Vieste, passando per Cavallino Treporti, Riccione, Viareggio e Castiglione della Pescaia, accendono il periodo natalizio con un mix unico di eventi, tradizioni e attrazioni pensate per residenti e turisti. Un sondaggio condotto dal network G20Spiagge, che rappresenta le 20 principali destinazioni marine italiane per attrattività turistica, ha rivelato l’impegno degli imprenditori e delle amministrazioni comunali nel trasformare le loro località in mete di richiamo anche durante le festività invernali.

Con oltre 50 milioni di presenze turistiche annuali – pari al 12% del totale nazionale – i comuni di questo network stanno puntando su un Natale che celebra sia l’identità locale sia l’attrattività turistica, grazie a una vasta gamma di iniziative: presepi di sabbia, villaggi di Babbo Natale sul mare, concerti, lungomare con installazioni, tour artistici.

Un Natale per tutti: residenti e turisti

La programmazione natalizia è stata pensata per rispondere a una doppia esigenza: offrire momenti di festa e aggregazione ai residenti e attrarre un pubblico sempre più ampio di visitatori, che scoprono il fascino del mare d’inverno. «Il nostro impegno è duplice: mantenere vive le tradizioni locali e rafforzare la competitività turistica delle nostre destinazioni durante tutto l’anno promuovendo nuove stagionalità - spiega Roberta Nesto, coordinatrice nazionale del G20Spiagge e Sindaco di Cavallino Treporti -. Queste iniziative non solo favoriscono il senso di comunità, ma dimostrano come il mare possa essere un luogo di incontro e scoperta anche in inverno».

Numeri in crescita e investimenti significativi

I dati raccolti confermano il successo delle iniziative: Jesolo prevede di accogliere 500.000 visitatori durante le festività, mentre Lignano Sabbiadoro secondo una rilevazione dati della rete di telefonia mobile, l’anno scorso sono state registrate ben 1.196.600 celle telefoniche durante le festività. Anche l’offerta ricettiva sta evolvendo: nei giorni clou, oltre il 50% delle strutture sarà aperto in molte località, a dimostrazione della fiducia degli imprenditori nel potenziale turistico del periodo natalizio.

Le amministrazioni comunali hanno allocato budget importanti per le festività, con investimenti che in alcune località raggiungono i 700.000 euro.

«Ogni periodo dell’anno ha le sue particolarità - conclude la sindaca Elena Nappi - e ci dà la possibilità di mettere in evidenza alcune delle caratteristiche e delle bellezze del nostro territorio che sono maggiormente apprezzabili nei mesi invernali, come il fascino dei tramonti e delle albe nella riserva naturale della Diaccia Botrona, le passeggiate a piedi nei boschi delle nostre colline o in bici nei sentieri castiglionesi, le escursioni sul mare con i cavalli, e le luci del Natale che risplendono su tutto il territorio portando un momento di gioia grazie agli eventi che tutte le nostre associazioni si dedicano ad organizzare per grandi e piccini. Così rassegne di libri, racconti di favole, corse e consegne di regali da parte di tanti Babbo Natale, cacce al tesoro, tombolate e panfortate, concerto di capodanno, bagno del Primo dell’anno e le Befane in ogni frazione la fanno da padrone in tutti gli angoli di Castiglione della Pescaia. Tutti potranno rimanere aggiornati sugli eventi in programma consultando il sito turistico www.visitcastiglionedellapescaia.it».