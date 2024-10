Cultura Al MAGMA attività per famiglie in tema di sostenibilità ambientale in ambito culturale 11 ottobre 2024

11 ottobre 2024 159

159 Stampa

Redazione

Follonica: Domenica 13 Ottobre, nell'ambito del FAMu, la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, quest’anno dedicata alla tematica della sostenibilità ambientale in ambito culturale, il MAGMA propone un’attività per famiglie.

Dopo una visita guidata all’interno del percorso museale, con un focus specifico su come la natura e l’ambiente sono rappresentate all’interno delle opere d‘arte esposte nelle varie sale, seguirà un laboratorio didattico in cui verranno creati bellissimi oggetti con materiale riciclato. L'evento inizierà alle ore 17:00 ed è su prenotazione. Il costo è di € 4,00 a bambino (accompagnatori adulti gratuiti).

Info e prenotazioni: MAGMA: 0566 59027 - 338 5376002 (dal martedì alla domenica dalle 15:30 alle 19:00) email: frontoffice@magmafollonica.it Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura Al MAGMA attività per famiglie in tema di sostenibilità ambientale in ambito culturale Al MAGMA attività per famiglie in tema di sostenibilità ambientale in ambito culturale 2024-10-11T10:21:00+02:00 180 it Domenica 13 Ottobre, nell'ambito del FAMu, la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, quest’anno dedicata alla tematica della sostenibilità ambientale in ambito culturale, il MAGMA propone un’attività per famiglie. PT1M /media/images/Famu2024.jpg /media/images/thumbs/x600-Famu2024.jpg Maremma News Follonica, Fri, 11 Oct 2024 10:21:00 GMT