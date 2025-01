Al via i concorsi internazionali di Lucca Film Festival 2025

Lucca: Al via per la ventunesima edizione, sono aperti i bandi di concorso per la Sezione Lungometraggi Internazionali, Sezione Cortometraggi Internazionali e LFF for Future, corti a tema ambientale.

Le opere selezionate saranno proiettate durante il LFF dal 20 al 28 settembre 2025 e saranno valutate da una giuria professionale, che assegnerà i seguenti premi:

Sezione Lungometraggi Internazionali (€3.000)

Sezione Cortometraggi Internazionali (€500)

LFF for Future (€1.000)

Menzioni speciali saranno assegnati dalla giuria stampa, da una giuria studentesca – composta da studenti delle scuole superiori e delle università – e da una giuria popolare.

I concorsi sono aperti fino al 15 luglio e le opere dovranno essere in anteprima nazionale.