Al Gruppo Corsa Service Follonica Basket lo scontro al vertice con il Basket Versilia 2002

Follonica: Vittoria fondamentale per la squadra di Divisione Regionale 3 del Follonica Basket, che si aggiudica l’incontro con una delle principali contender alla promozione in DR2 in una partita tiratissima chiusa negli istanti finali con il punteggio di 54-52.



La partita si preannunciava difficile, tra le due capoliste dei gironi A e B della prima fase, chiamate a giocarsi il primo posto in classifica nel girone G di seconda fase, ossia l’unico utile per la promozione alla serie superiore. Il Gruppo Crosa si presentava alla palla a due forte di 2 punti di vantaggio sui versiliesi, ma anche un l’importante assenza di Lorenzo Vichi alle prese con il recupero da una brutta distorsione.





La partenza della partita è ottima per i padroni di casa, con Bianchi che infila 9 punti consecutivi dando l’illusione di poter incanalare l’incontro su un terreno inaspettatamente agevole, illusione che dura poco però, infatti gli ospiti trovano le contromisure e con fisicità e intensità si rimettono in partita facendo capire che la strada per il successo sarà impervia, con il primo quarto che si chiude sul 17-13.

Nella seconda frazione la partita si fa decisamente equilibrata, l’intensità resta alta con gli ospiti che riescono ad “approfittare” meglio del Follonica del metro arbitrale, facendosi sentire in modo piuttosto energico in difesa con cui limitano le incursioni di Bianchi e compagni che da parte loro manifestano qualche segno di nervosismo. Il secondo quarto si chiude con il parziale di 11-13 che porta le squadre all’intervallo sul 28-26.

Al rientro in campo il Gruppo Crosa Service riprende le redini del gioco e alle difficoltà a penetrare la ruvida difesa ospite risponde con le conclusioni da fuori e le triple di Bartoli (4 per lui a fine serata e 13 punti nel terzo quarto), Petri e Donati che riportano fiducia e margine al vantaggio azzurro con il parziale di 19-14 che porta le squadre all’ultima frazione sul 47-40.





L’ultimo quarto è al cardiopalma, il Basket Versilia 2002 cerca il forcing riuscendo a mettere in difficoltà Follonica che soffre tantissimo la pressione che si manifesta con alcuni errori gratuiti e palle perse che permettono agli ospiti di recuperare terreno e raggiungere la parità. Si arriva così a una manciata di secondi dalla fine sul 52 pari, Vichi chiama il time out con cui disegna l’ultimo possesso, la palla arriva a Bartoli che con un’azione insistita in post riesce a eludere il raddoppio e a mettere a segno il canestro del vantaggio a 0.4 secondi dalla fine. Scontato e immediato time out ospite con rimessa in attacco, resta solo la chance di un tap in, che Versilia cerca con uno spettacolare alley-oop che però non va a segno, e la partita si chiude sul 54-52 con l’esplosione di gioia del numeroso pubblico locale che festeggia una meritata, emozionante e importantissima vittoria del Follonica Basket.

Con questo successo il Gruppo Crosa Service porta a 4 lunghezze il proprio vantaggio sul Versilia Basket 2002 che ritroverà nell’ultima partita di campionato per la terza di ritorno del girone, ma prima ci saranno da affrontare le due trasferte di Calcinaia e Fucecchio il 2 e il 5 maggio prossimi, appuntamenti da affrontare con la massima concentrazione.





Follonica: Bianchi 11, Petri © 6, Bartoli 22, Donati 5, Bartolozzi 4, Francardi 4, Angiolini 1, Ranieri 1, Pagnini, Signorini, Trafeli, Marchi. Allenatore Vichi G; assistente allenatore Pietrafesa