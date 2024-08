Al DiVino Etrusco di casa lo street food

Tante le proposte gastronomiche per la 18esima edizione del festival, in programma dal 22 al 25 e dal 29 al 31 agosto, a Tarquinia



Tarquinia: DiVino Etrusco fa rima con street food. Anche quest’anno, in occasione del festival in programma dal 22 al 25 e dal 29 al 31 agosto, ristoranti, bar, pub, osterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, piadinerie, proporranno agli angoli delle vie e delle piazze più caratteristiche del centro storico di Tarquinia il cibo da strada. In compagnia degli amici o della propria famiglia, gli amanti del nettare di Bacco potranno degustare un buon calice di vino, di una delle 46 cantine della dodecapoli etrusca, e mangiare bene, senza bisogno di un piatto e di stare seduti a un tavolo ma passeggiando o fermandosi un attimo nel cuore della cittadina tirrenica.

Dai panini con le polpette al cartoccio con i lattarini, dalla canata al cuoppo di calamari fritti ai carciofi fritti e alle patate in pastella, dal sorbetto al vino con taralli al cioccolato fondente al rum, verranno accontentati tutti i palati. Il DiVino Etrusco è organizzato dal Comune di Tarquinia, in collaborazione con l’Enogastronomo col Cappello Carlo Zucchetti e la Pro loco Tarquinia e con il sostegno della Regione Lazio, dell’Arsial, della Provincia di Viterbo, della Camera di Commercio Rieti Viterbo, del MiC - Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia.