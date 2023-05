Al convento dei Passionisti un corso della Croce Rossa Italiana per "truccatori"

Monte Argentario: Lo scorso weekend si è tenuto nei locali del bellissimo luogo religioso dei Passionisti a Monte Argentario il corso della Croce Rossa Italiana per “truccatori” con 7 istruttori e 27 frequentatori volontari CRI provenienti da tutta la Toscana, allo scopo di far acquisire specifiche tecniche di trucco, volte a rendere quanto più reale possibile la simulazione di un evento che produca fenomeni patologici o traumatici sulla persona per i relativi immediati interventi.



Il truccatore, nello specifico, crea in modo realistico l’aspetto esteriore dell’infortunato avvalendosi di specifiche tecniche e materiali di trucco per la preparazione della simulazione, allestimento della scenografia, organizzazione e coordinamento. Nello specifico, il corso ai Passionisti ha creato in modo realistico l’aspetto esteriore di vari infortunati, avvalendosi di specifiche tecniche e materiali di trucco a disposizione, pianificando e gestendo una simulazione sia nella parte pratica sia operativa e nella gestione dei rapporti con il personale coinvolto, facendo così acquisire ai frequentatori specifiche tecniche volte a rendere quanto più reale possibile la simulazione di un evento che produca fenomeni patologici o traumatici sulla persona.





Ha ripreso l’evento la Rai TG Toscana con l’inviata Claudia Aldi e il suo operatore e l’interessante servizio che ha mostrato l’alta competenza degli operatori CRI è stato trasmesso nelle varie edizioni dei telegiornali. Erano presenti tante "divise rosse con la croce" tra le quali il presidente del comitato CRI Costa d’Argento Michele Casalini e collaboratori come il dottor Giorgio Rizzardi, Piera Casalini e rappresentanti regionali e di altri comitati della CRI della Toscana, tra gli invitati anche il comandante Daniele Busetto di Artemare Club che collabora con la CRI Costa d’Argento.